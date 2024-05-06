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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler AKARYAKITTA SON DAKİKA: Benzin ve motorine indirim bekleniyor! 6 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ile benzin fiyatı - Merak Edilenler Haberleri

        Araç sahipleri dikkat: Motorin ve benzine indirim yolda! İşte, LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenen motorin ve benzine indirim bekleniyor. Yaşanan gelişmelerin ardından güncel motorin ve benzin fiyatı araştırmaları hız kazandı. İşte, 6 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:36
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        Benzin ve mazot fiyatlarında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brent petrolde yaşanan değişikliklerin ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Motorine ve benzine indirim bekleniyor. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? İşte, 6 Mayıs Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

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        MAZOT VE BENZİNE İNDİRİM YOLDA

        Akaryakıt fiyatlarına 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim bekleniyor.

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        SON OLARAK LPG'YE İNDİRİM GELDİ!

        Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına 2 Mayıs Perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,84 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,22 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,38TL

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,92 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,22 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,85 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 45,11 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,48 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 20,44 TL

        7

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,84 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,28 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,82 TL

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