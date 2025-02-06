Akatay'fa'dan 'İkimizin Yerine'

Perküsyon sanatçısı Mehmet Akatay ve müzisyen ailesinden oluşan Akatay'fa grubu, yeni cover şarkıları 'İkimizin Yerine'yi müzikseverlerin beğenisine sundu.

Grup, Tarkan'ın 1997'de 'Ölürüm Sana' albümünde yer alan 'İkimizin Yerine' şarkısını 28 yıl sonra yeniden seslendirdi. Söz - müziği Sezen Aksu ve Tarkan'a ait olan şarkının yeniden düzenlemesini Akatay'fa grubu yaptı.

Yapımcılığını Ercan Saatçi’nin yaptığı 'İkimizin Yerine', BBB Production ve Rec By Saatchi etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.