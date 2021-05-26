Akbank 11'inci kez en iyi banka

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Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Global Finance tarafından “Dünyanın En İyi Bankaları - 2021” ödülleri kapsamında bir kez daha “Türkiye'nin En İyi Bankası” seçilmelerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada,“Pandeminin yarattığı koşullar küresel olarak her sektörde zorlukları beraberinde getirdi. Geleceğin bankacılığı vizyonuyla çıktığımız dönüşüm yolculuğumuzda teknolojiye ve çalışanlarımıza yaptığımız yatırımlar; müşterilerimize en hızlı ve en kolay çözümleri sunmamız konusunda bizleri bu zorlu süreçte bir adım öteye taşıdı. Gösterdiğimiz bu yüksek performans ışığında 11. kez aldığımız bu unvanın en önemli dayanağı olan tüm çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.



DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Binbaşgil sözlerini şöyle sürdürdü, “Sağlam finansallarımız, güçlü teknolojik altyapımız ve Türkiye’nin en iyi bankacılarından oluşan Akbanklılarla yaptığımız çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz müşteri memnuniyeti bizleri her geçen gün Global Finance gibi saygın uluslararası yayınların ödüllerinde en üst sıralara yükseltiyor. İnsan ve kültürden, teknoloji ve inovasyona kadar yaptığımız bütün çalışmalarımız dünyadaki örnek uygulamalar arasında gösteriliyor. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak öncü banka olma vizyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz.Başarımızda payı olan Akbanklılar başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”