Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri öğrencilerle buluşuyor
Akbank Sanat'ın 21 yıldır sanat tutkunlarını bir araya getiren, 21. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, 9 Ocak 2026'ya kadar 32 şehirde 50 üniversitede öğrencilerle buluşacak...
Akbank Sanat’ın 2004 yılından bu yana Türkiye’de kısa filmi tanıtmak, yapımını teşvik etmek ve yeni sinemacıları desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği Akbank Kısa Film Festivali, 9 Ocak 2026'ya kadar 32 şehirde, 50 üniversitede gençlerle buluşacak. Etkinlik kapsamında, 21. Akbank Kısa Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılan 73 ülkeden toplam 2.346 kısa film arasından ödüle layık görülen kısa filmler kampüslerde gösterilecek.Yolda
Ulusal Yarışma “En İyi Kısa Film” ödülünü kazanan, yönetmenliğini Cansu Baydar’ın üstlendiği “Neredeyse Kesinlikle Yanlış”, Uluslararası Yarışma “En İyi Kısa Film” ödülünü kazanan, Samir Karahoda imzalı “Yolda / On The Way”, Genç Bakışlar Yarışması “En İyi Kısa Film” ödülünü kazanan, yönetmenliğini Ada Arıstak’ın üstlendiği “Kimlik” filmleri programda belirtilen üniversitelerde ücretsiz olarak izlenebilecek..png