Akbank, konut kredisinde kredi tutarından bağımsız yüzde 1.17’den başlayan faiz oranları sunduğunu açıkladı. Akbank müşterileri, talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini belirtti.

Oğuz, "Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda sağlayabilmek için ekonominin değişen koşullarını yakından izliyor ve harekete geçiyoruz. Bu refleksimizle 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1.17’ye çekerek müşterilerimizin hayallerindeki eve kira öder gibi taksitlerle kavuşmalarının önünü açtık" ifadelerini kullandı.

Bülent Oğuz, ülke ekonomisinin canlanması, yüksek oranlı ve istikrarlı bir büyüme düzeyine ulaşabilmesi için Akbank’ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.