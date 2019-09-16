Akbank'tan gençliğin finans sorununa Tosla çözümü

Türkiye’nin ilk banka iştiraki olan E-para şirketi AkÖde, geliştirdiği yenilikçi Tosla uygulaması ile, gençleri finansal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yeni nesil bir platformda buluşturuyor. Gençler, sosyalleşerek günlük bankacılık işlemlerini yapmalarını sağlayan Tosla’yı, artık uygulama marketlerinden indirip, kolayca Tosla’maya başlıyorlar. AkÖde yatırımı ile Türkiye’de geleceğin bankacılığı için yeni bir alan yarattıklarını vurgulayan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Türkiye’de doğrudan E-para şirketi yatırımı yapan ilk banka olarak, sektörümüze bu konuda da öncülük yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

AKÖde ile Türkiye’de bankacılığın geleceği için yeni bir alan yarattıklarını vurgulayan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Türkiye’nin ilk banka iştiraki E-para şirketi AkÖde’yi kurarak, sektörümüze bu konuda da öncülük yaptık. Bankacılığa yeni yaklaşımlar getirmek, yeni teknolojilerle hizmet kalitemizi geliştirmek için yatırım yapmaya aralıksız devam ediyoruz. Gençlerimiz, ülkemizin geleceği ve hepsi bizim için çok önemli. Onların finansal hayata entegrasyonu için çalışmalar yapıyoruz. AkÖde’nin yeni uygulaması Tosla, gençlerimize yönelik heyecan verici, yenilikçi bir uygulama. Günlük bankacılık işlemlerinin hızlı ve eğlenceli bir şekilde, sosyalleşerek yapılmasına olanak sağlayan Tosla ile hem sektörümüz hem de gençlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Şuna inanıyorum ki Tosla, ülkemizin finans ve ödeme sistemleri ekosisteminde çığır açacak.”

HER ALANDA KOLAYLIK

AkÖde Genel Müdürü Sitare Sezginde, "‘Tosla’ gençler için banka müşterisi olma zorunluluğunu ortadan kaldırarak günlük finansal işlemlerini yapmaları için kolay, hızlı, yaratıcı ve sosyal çözümler üretmeyi hedefliyor. Tam da bu yüzden “paranın sosyal hali” sloganı ile yaratıldı.Gençleri anlayan, alışverişten spora, sanata onlara günlük hayatlarının her alanında kolaylık sağlayan ve ayrıcalıklar sunan, aynı zamanda da sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir platform olmayı hedefliyoruz.”

“Tosla kullanıcısı olmak için uygulama marketlerinden Tosla uygulamasını indirip, hızlıca kayıt olmanız yeterli. Tosla bakiyenize Akbank ATM’lerinden, herhangi bir banka hesabından veya herhangi bir banka kartından ücretsiz olarak para yatırabilir ve dilediğiniz zaman dilediğiniz Akbank ATM’lerinden ücretsiz nakit çekim sağlayabilirsiniz. Tosla kullanıcıları mevcut bakiyeleri ile kendi aralarında 7/24 ücretsiz para transferinin yanı sıra, uygulama içindeki anlaşmalı üye işyerlerinden oyun pini başta olmak üzere dijital ürünleri satın alabiliyor veya Tosla temassız kartları ile diledikleri online/offline mağazadan alışveriş yapabiliyor. Tosla Kart, Türkiye’de her yerde ve yurtdışında MasterCard'ın geçerli olduğu yerlerde kullanılabiliyor. Tosla kullanıcıları, Tosla içinde kendi takipçilerini oluşturabiliyor ve yaptıkları alışveriş ve işlemleri arkadaşlarıyla paylaşarak sosyal bir deneyim de yaşıyorlar. Bu özelliği ile Tosla finansal bir uygulamanın da ötesinde bambaşka bir deneyim vaat ediyor. Tosla, önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni özellikler ve marka işbirlikleri ile de sürekli kendini yenileyen bir platform olacak” dedi.