Kuyruğuyla kendini koruyor... Sürü halinde görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamKuyruğuyla kendini koruyor... Sürü halinde görüntülendi - Haberler
ABONE OL

Akdeniz'de aslan balığı sürüsü görüntülendi

İlk kez 2017 yılında Kızıldeniz'i aşıp Antalya kıyılarıa gelen Pasifik kökenli aslan balıklarının popülasyonu her geçen gün artıyor. Dünyaca ünlü falezlere dalış yapan Erkun Tanyar, sürü halinde gezen, boyları 25 ila 30 santimetre arasında değişen aslan balıklarını görüntüledi

Kuyruğuyla kendini koruyor... Sürü halinde görüntülendi - Haberler
Kuyruğuyla kendini koruyor... Sürü halinde görüntülendi
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin altını yaşam alanı yapan aslan balıkları, sürü halinde yaşamlarını sürdürüyor.

DHA'nın haberine göre kayalık bölgede yaşamayı seven zehirli bir balık türü olan aslan balıkları, kendilerini tehlikede hissettiklerinde yüzlerini kayalıklara, kuyruk kısımlarını ise tehlikeye yönelterek kendilerini korumaya alıyor.

Falezlerin altına yaptığı bir dalış sırasında karşılaştığı aslan balığı sürüsünü görüntüleyen dalgıç Erkun Tanyar'ın elindeki kameradan korkarak yüzlerini kayalıklara dönen aslan balıkları, savunma pozisyonuna geçti.

Bir süre hareketsiz durup tehlikenin geçmesini bekleyen balıklar, ardından yüzmeye devam ederek kayalıkların arasında gözden kayboldu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde ilk aslan balığı görülmesinin ardından popülasyonun hızla arttığını söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Zehri insanlarda aşırı acı, kusma, ateş, baş ağrısı ve ishal gibi sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Denizde 10-30 metre derinliklerde bulunan bu tür, daha çok kayalık bölgelerde yaşamını sürdürür. Dalga ve akıntılarla kıyıya kadar geldikleri de görülmüştür. Yüzmek için denize girenlerin bu türe karşı dikkatli olması gerekir" dedi.

Bu türün Doğu Akdeniz ekosisteminde büyük popülasyona ulaşabileceğini, usta bir avcı ve istilacı karaktere sahip olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Başka balık türleri için risk oluşturabilirler. Ekosistemde yaratacağı tahribatı önlemek için birçok ülkede aslan balığı avcılığı yapılmakta ve etinde zehir olmadığı için eti tüketilmektedir" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Çamur'un drone ile savaşı
YAŞAMYavrusu için sıçradı! Anbean kaydedildi
Küçük Yusuf’la ördeğin yürekleri ısıtan dostluğu
YAŞAMKüçük Yusuf’la ördeğin yürekleri ısıtan dostluğu
Kars'ta el işçiliği 86 yıllık taş çeşme; yazın soğuk kışın sıcak akıyor
YAŞAMYazın soğuk kışın sıcak akıyor... 86 yıllık!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 22 Mart 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAMSayısal Loto çıldırdı! Tam 128 Milyon TL
On Numara sonuçları 22 Mart 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAM22 Mart On Numara çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 23 Mart 2021 Salı
YAŞAMGünlük burç yorumları!
2021 bahar makyajı trendleri
YAŞAMBahar makyajında gözler renkleniyor
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 22 Mart 2021 - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!
YAŞAM22 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
SON DAKİKA On Numara sonuçları AÇIKLANDI 22 Mart 2021 - On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMOn Numara sonuçları açıklandı 22 Mart 2021!
Manisa'da çiçek açan meyve ağaçları, görsel şölen oluşturdu
YAŞAMÇiçek açan meyve ağaçları, görsel şölen oluşturdu