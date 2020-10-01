Akdeniz Üniversitesinden tüberküloz hastalığına erken tanı sağlayacak yöntem - ANTALYA

AA

Üniversiteden yapılan açıklamada, dünyada ölümcül hastalıklar arasında 10'uncu sırada yer alan, halk arasında verem olarak da bilinen tüberkülozun, günümüzde de sorun olmaya devam ettiği belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı da olan Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban'ın, yaptığı "Mikrobakterilerin Üretilmesi ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Test Edilmesinde Yeni Bir Besiyeri" çalışmasıyla tüberküloz hastalığında tanının erken konabilmesi için daha uygun maliyete, kısa sürede ve doğru sonuç alınabilen bir besiyerini (tüberküloz basilinin üremesini ve çoğalmasını sağlayan ortam) geliştirdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Çoban, tüberküloz hastalarının öksürükle havaya yaydıkları damlacıkların, sağlıklı kişiler tarafından solunum yoluyla alındığını, böylece hastalığın toplum içerisinde yayıldığını vurguladı.Mikrobiyal etkenin geç ve güç üremesi sorunundan yola çıktıklarına dikkati çeken Çoban, şunları kaydetti:

"Tanının erken konabilmesi için hızlı üremesini sağlayacak ortamlara ihtiyaç vardır. Günümüzde mevcut besiyerleri ve otomatize sistemlerin, özellikle maliyetler açısından dezavantajları vardır. Tüberküloz hastalığının özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak görülmesi dikkate alındığında tanıda kullanılacak besiyerleri ve otomatize sistemlerin de ucuz olması gerekliliği kaçınılmazdır. Bu buluşla daha uygun maliyete, kısa sürede ve doğru sonuç alınabilen bir besiyerinin geliştirilmesini sağladık. Yakın zamanda bu besiyerlerini içeren, tüberküloz laboratuvarlarının rutin duyarlılık testleri için kullanıma hazır bir duyarlılık kiti tamamlanmış olacak."Açıklamada, Çoban'ın yaptığı çalışmanı, 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda da ISIF'20 Altın Madalya ödülüne layık görüldüğü belirtildi.