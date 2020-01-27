Akhisarspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ve ekibiyle anlaşarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.
Teknik heyete teşekkür edilen açıklamada, ekibe bundan sonraki çalışma hayatlarında başarı dileğinde bulunuldu.
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