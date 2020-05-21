AKİDER'den Yukarı Karabağ'daki sözde seçimlere tepki

AA

Asif Kurban, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile uğraştığı bir dönemde Yukarı Karabağ'da sözde bir seçim düzenlendiğini, 21 Mayıs 2020'de de Azerbaycan’ın işgal altındaki kenti Şuşa'da yemin töreni gerçekleştirilmeye çalışıldığını belirtti. Kurban, provokasyonun başını Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan'ın çektiğini ifade etti.

Seçimin Yukarı Karabağ’da uluslararası hukuka aykırı mevcut durumun tek yanlı olarak meşrulaştırılması çabalarının bir tezahürü olduğunu aktaran Kurban, "Yapılmak istenen uluslararası hukuk, barış ve istikrar için bir tehdit oluşturmaktadır ve bu Azerbaycan'a karşı yapılan bir provokasyondur." değerlendirmesini yaptı.

Karabağ'ın tarihi Azerbaycan toprağı olduğu gerçeğinin dünya kamuoyu tarafından kabul edildiğini, birçok uluslararası kuruluş ve devletin seçimleri tanımadığını vurgulayan Kurban, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği, AGİT, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı, Katılmama Harekatı, Türk Konseyi, GUAM, Avrupa Parlamentosu, TÜRKPA, önemli medya kuruluşları ve birçok tanınmış şahıslar bu seçimi sabotaj olarak nitelendirdi. Onlar Kafkasya'da barış ve istikrara yönelik sorumsuzca yapılan bu siyasi adımı, sorunun barışçıl yollardan çözülmesinin önünde ciddi bir engel ve uluslararası hukuka bir tehdit olarak nitelendirerek bu seçimleri ve sonuçlarını yasadışı ilan ettiler. Sadece Ermenistan yönetimi, sözde devlet rejimi ve Ermeni diasporası tarafından desteklenen, başka da hiç bir devlet ve uluslararası örgüt tarafından tanınmayan sözde rejim tarafından düzenlenen seçimler uluslararası hukuka tamamen aykırıdır. Bu yapılan aynı zamanda, Ermenistan-Azerbaycan ve Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin yürütülen görüşmelere büyük bir darbe vurmakla aynı zamanda Ermenistan tarafının gerçek niyetini bir kez daha ortaya koyarak, karşı tarafın sorunu çözmekte istekli olmadığını göstermektedir. Yasadışı bir parlamento tarafından sahte seçim yapılması Ermenistan'ın barış görüşmelerinde uluslararası toplumu kandırmaya çalıştığını kanıtlamaktadır."

Uluslararası kuruluşlar ve devletlerin Ermenistan'a karşı ciddi baskı yapması gerektiğini savunan Kurban, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın uluslararası hukuk tarafından tanınan toprak bütünlüğüne aykırı olarak yapılmış sahte cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yemin törenlerini kabul etmiyoruz. Hem dernek olarak hem de Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlılar olarak, bu yapılanın işgal altındaki Azerbaycan topraklarında, özellikle Hocalı katliamı başta olmakla sivilleri öldüren bölücü rejimin ve Ermenistan'ın suç faaliyetlerinin devamı olarak kabul ediyor ve bu kışkırtıcı eylemi şiddetle kınıyor, bölücü rejimin sahte cumhurbaşkanı yemin törenine izin verilmemesini ve Ermenistan'ın bu suç eylemine verdiği desteği durdurmasını talep ediyoruz."