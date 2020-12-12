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Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime!

Kahramanmaraş'ta, maske takmayan bir kadın, kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime ya" diyerek tepki gösterdi. Maske takmadığı için 900 lira ceza yazılan kadın hakkında 'polise mukavemet' suçundan işlem yapıldı

AKILALMAZ MASKE KAVGASI! Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime! - Haberler
Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime!
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DHA

Kahramanmaraş'ta, hafta içi Trabzon Bulvarı'nda yaşanan olayda, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan bir kadını uyardı. Adı açıklanmayan kadın, maske takmamakta ısrar edince polis kimlik istedi.

"VERMİYORUM KARDEŞİM GEL DE AL"

DHA'da yer alan habere göre sinirlenen kadın, "Vermiyorum kardeşim gel de al" dedi. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, caddeden geçen bir başka kadın ise, "Biz de çıkaralım atalım o zaman, bizimkisi can değil mi?" diyerek, polise direnen kadına tepki gösterdi.

"BANA ZORLUK ÇIKARMAYIN"

Polislere zorluk çıkaran kadın, "Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya" dedi.

"SAVCILIĞA GİDİP, HEPİNİZLE GÖRÜŞECEĞİM"

Kadın gözaltına alınarak karakola götürüldü. Burada da maske takmamakta direnen kadın, "Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?" diye tehditler savurdu.

POLİSE MUKAVEMETTEN İŞLEM YAPILDI

Maske takmadığı için 900 lira para cezası uygulanan kadın hakkında polise mukavemet suçundan işlem yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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