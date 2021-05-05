'Akis' Harlem Film Festivali’nde

Birçok ödüle layık görülen ilk filmi “Damat Koğuşu”yla adından söz ettiren yönetmen İlker Savaşkurt ikinci uzun metraj sinema filmi “Akis”i (Reflection),6-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nde seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. İlk filmiyle 2017’de aynı festivalden “En İyi Yabancı Film” ödülü kazanan Savaşkurt’un yeni filmi “Akis”, festivalin Dünya Sineması bölümünde 7 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek gösterimiyle dünya prömiyerini yapacak. Film, 10 Mayıs’a kadar festivalin internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak izlenebilecek.

Mehmet Kala’nın 2012 yılında kaleme aldığı bir tiyatro oyunundan Savaşkurt’un uyarladığı, senaryosuna yine Kala’nın imza attığı “Akis”te Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, İbrahim Aköz ve Elit Andaç Çam ile birlikte Avrupalı aktörler rol alıyor. 'Akis', festivalde En İyi Yabancı Film Ödülü için yarışacak.

İnsanoğlunu temsilen, farklı milletlerden karakterlerin bir otelde buluştuğu, Türkiye’de geçmesine rağmen evrensel bir üsluba ve konuya sahip olduğu için İngilizce olarak çekilen “Akis”, hikâyesiyle yerelden evrensele doğru geçit kuruyor. Alt metinde 7 ölümcül günaha göndermeler yatan fantezi türündeki filmin başkarakteri Aziz Sodom, söyledikleri yalanlar ve yarattıkları kandırmalarla bir noktada yüzleşmek zorunda kalan insanlar için bir ayna görevi görürken, filmdeki diğer karakterlere adeta erken bir kıyamet yaşatıyor.

Yapımcılığını Hasan Adalı’nın üstlendiği, Amirler Film yapımı “Akis”, dünya prömiyerini yapacağı 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nin ardından yurt içinde ve yurt dışında festival yolculuğuna devam edecek.