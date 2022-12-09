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AKM'de 'Korolar Günün'ne özel konserler

Dünya Koro Günü’nde Koro Kültürü Derneği iş birliğiyle düzenlenecek Korolar Maratonu’nda, Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen birbirinden değerli 16 koro, gün boyunca özel performanslarla 11 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

AKM'de 'Korolar Günün'ne özel konserler



Dünya Koro Günü, IFCM (International Federation for Choral Music) ve UNESCO’nun önerileriyle 1990 yılından beri Aralık ayının her ikinci pazar günü, dünya çapında koro konserleriyle kutlanıyor. Bu yıl 11 Aralık’a denk gelen ikinci pazarda; Atatürk Kültür Merkezi, Koro Kültürü Derneği iş birliğiyle temponun bir an bile düşmeyeceği Korolar Maratonu’na ev sahipliği yapacak.

16 koro maraton için AKM’de bir araya gelecek

Herkese açık ve ücretsiz olan Korolar Maratonu’na katılan izleyicileri müthiş bir koro müziği şöleni ve sürprizler bekliyor. AKM Tiyatro Salonunda saat 14.00 itibarıyla başlayacak olan maratonda; BAU Polifonik Koro, Beşiktaş Belediyesi - Beşiktaş Çocuk Korosu, Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu, Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu, Chromas, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu, Orphe Çoksesli Koro, PoliPop, PoliRock, Popino, Rezonans, Sirene, Vartanants Korosu, Vokal Akademi Pop&Caz Korosu ve Yeditepe Çoksesli Korosu özel performanslarıyla yer alacak.
11 Aralık’ta saat 14:00’den itibaren AKM Tiyatro Salonunda ücretsiz gerçekleşecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için akmistanbul.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

Korolar Maratonu Programı

AKM Tiyatro Salonu

14:00
POPİNO
Orphe Çoksesli Koro
Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu
Rezonans
Yeditepe Çoksesli Korosu
PoliRock

17:00
PoliPop
Manisa Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu
Beşiktaş Belediyesi - Beşiktaş Çocuk Korosu
Vartanants Korosu
Vokal Akademi Pop&Caz Korosu

20:00
Chromas
BAU Polifonik Koro
Sirene
Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu
Boğaziçi Gençlik Korosu

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