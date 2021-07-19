Aksaray'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
ABONE OL

Aksaray'daki feci kazada araçlar şarampole devrildi: 2 ölü, 7 yaralı

Aksaray’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştı. Araçların şarampole devrildiği feci kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Aksaray'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Aksaray'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
0:00 / 0:00
AA

Aksaray’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü idaresindeki 33 RY 368 plakalı hafif ticari araç ile Oğuz Ün (56) yönetimindeki 59 TN 047 plakalı otomobil Aksaray-Adana kara yolunun 30’uncu kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler hafif ticari araçta bulunan yolcu Hasan El Seyhalı’nın (30) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cennet Ün (55) de kurtarılamadı. Kazada, hafif ticari araç sürücü ve beraberindeki Zalha Seyh Ali (33), Muhammed Sebe (26), Mustafa Almaarravi (36), sürücü Ün ile otomobildeki Medine Buğra (24) ve Berkay Can Ün (11) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
GÜNDEM Bayram mesajında iki çağrı
Tel kadayıf tarifi, nasıl yapılır? İşte ev yapımı tel kadayıf için gerekli malzemeler
GÜNDEM Tel kadayıf nasıl yapılır?
Son dakika haberi Metina’da 5 terörist etkisiz
GÜNDEM Metina’da 5 terörist etkisiz
AFGAN UYRUKLU! Son Dakika: Büyükşen cinayetinde kiralık katil yakalandı - Haberler
GÜNDEM Büyükşen cinayetinde kiralık katil yakalandı
Minik Ecrin nerede? Bugün yeni ekip devreye girdi
GÜNDEM Minik Ecrin nerede? Bugün yeni ekip devreye girdi
Bugün (Arefe günü) resmi tatil mi? 19 Temmuz tatil mi, kamuda ve özel sektörde mesai var mı?
GÜNDEM Arefe günü resmi tatil mi?
Burası 'Unutulmuşlar Kasabası' Kimi tecavüze uğramış, kimi demir sopalarla dövülmüş... - Haberler
GÜNDEM Kimi tecavüze uğramış kimi demir sopalarla dövülmüş!
Dehşet anı! Sokakta defalarca bıçakladı
GÜNDEM Dehşet anı! Sokakta defalarca bıçakladı
Sağlık ocağı arefe günü açık mı? Sağlık ocakları arefe günü kaça kadar açık? 19 Temmuz 2021 Arife Günü
GÜNDEM Sağlık ocakları arefe günü açık mı?
2021 ÖSYM sınavları YÖKDİL, TUS, ALES, KPSS ne zaman? 2021 ÖSYM sınav takvimi ve ÖSYM sınavları başvuru tarihleri
GÜNDEM 2021 ÖSYM sınav takvimi