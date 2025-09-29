Habertürk
        Aksaray Haberleri

        Kavgada birbirini bıçaklayan 2 kişi yaralandı

        AKSARAY'da çıkan kavgada birbirini bıçaklayan Ahmet C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        29.09.2025 - 10:23
        Kavgada birbirini bıçaklayan 2 kişi yaralandı
        AKSARAY'da çıkan kavgada birbirini bıçaklayan Ahmet C. (20) ile Ali S. (19), yaralandı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet C. ve Ali S., belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ahmet C., Ali S.'yi belinden; Ali S. de Ahmet C.'yi kalçasından bıçakladı. Yaralı 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet C. kendisini görüntüleyen kameralara dönüp, '"Bunlar beni tanımıyor, onlarla görüşeceğim. Onlara öyle söyleyin" deyip, gazetecilere hakaret ederek saldırmaya kalkıştı. Sağlık ve güvenlik görevlileri, Ahmet C.’ye müdahale etti.

        Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

