Aksaray’da mezarlıklarda bayram temizliği başladı

Aksaray Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, mezarlıkta başlatılan çalışmaları yerinde inceledi ve ilgili birimlerden bilgi aldı.

Aksaray Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her bayram öncesinde olduğu gibi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ervah Kabristanını ziyaret ederek kabristan içerisinde devam eden temizlik ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Mezarlıklarda kuruyan otlar, atılan çöp ve katı atıklarını temizleyen ekipler, kabristan içinden geçen dere yatakları ve kötü kokuya neden olan atıkları temizledi. Mezarlık içi yolların bakım ve onarımı da yapıldı.

Aksaray Belediyesinin Kurban Bayramı öncesinde tüm tedbirleri aldığını söyleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmesi için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Başkan Dinçer, pandemi sürecini işaret ederek, “Vatandaşlarımızı kabir ziyareti esnasında tedbirli davranmaya davet ediyorum. Risk henüz bitmiş değil. Hijyene dikkat edelim, maskelerimizi takalım, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde mezarlık ziyaretimizi yapalım” şeklinde konuştu.

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