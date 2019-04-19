Arap basınının Josef de Souza'yla ilgili ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düşmüştü! Sezon başında Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli'ye sattığı oyuncu için sarı-lacivertli takıma ödeme yapılmadığı öne sürülmüştü. Fenerbahçe'nin FIFA'ya gideceği ve oyuncunun Türkiye'ye dönebileceği belirtilmişti.

Bu haber sonrası Al Ahli kulübünden bir açıklama geldi. Kulüp, Josef'in transfer taksitlerinin dün ödendiğini ve dosyanı kapandığını duyurdu.