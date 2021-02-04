Al Ahly, Bayern Münih'in rakibi oldu

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ev sahibi Al-Duhail'i 1-0 yenen Al Ahly yarı finale çıktı.
Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Katar Birinci Ligi şampiyonu Al-Duhail ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır ekibi Al Ahly karşı karşıya geldi.
Al Ahly, Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan mücadeleyi, El-Şehat'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Al Ahly, 8 Şubat'taki yarı finalde, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Bayern Münih (Almanya) ile karşılaşacak.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.
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