Motosiklet dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü
Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrikli motosikletin dere yatağına yuvarlandığı kazada sürücü yaşamını yitirdi
Giriş: 08.05.2024 - 18:20 Güncelleme: 08.05.2024 - 18:20
Hüseyin Gürakar'ın (70) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Aliefendi Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gürakar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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