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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor-Adana Demirspor: 3-3 (MAÇ SONUCU) - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor-Adana Demirspor: 3-3 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında gol düellosu şeklinde geçen Alanyaspor-Adana Demirspor maçı 3-3 beraberlikle sona erdi. Son bölüme 3-2 geride giren Adana Demirspor, 90+7'de Yusuf Sarı'nın golüyle 1 puanı kaptı. Alanyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça, Adana Demirspor'un ise 9 maça çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 18.02.2024 - 15:59
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. 6 golün atıldığı müthiş mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

        Turuncu-yeşilli ekibin gollerini 20'de Balkovec, 33'te Oğuz Aydın ve 76'da Hadergjonaj kaydetti.

        Konuk takımın golleri ise 67'de Emre Akbaba (pen.) ile 69 ve 90+7'de Yusuf Sarı'dan geldi.

        Alanyaspor, 76. dakikada Joao Novais'le bir de penaltı atışından yararlanamadı.

        Puanını 29'a yükselten Alanyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

        Ligde 9 maçtır kazanamayan Adana Demirspor ise puanını 32 yaptı.

        Stat: Alanya Oba

        Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Ali Tuna

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih (Furkan Bayır dk. 88), Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Sisto (Ui Jo Hwang dk. 69, Ahmet Hassan dk. 73), Augusto (Yusuf Özdemir dk. 88), Carlos Eduardo (Efecan Karaca dk. 69)

        Adana Demirspor: Magomedaliev (Vedat dk. 46), Atal, Semih, Gravillon, Milad Mohammadi (Luiz Cunha dk. 84), Michut (Yusuf Erdoğan dk. 60), Muanza (Jose Rodriguez dk. 84), Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli (Yusuf Barası dk. 62)

        Goller: Balkovec (dk. 20), Oğuz (dk. 33), Hadergjonaj (dk. 79) (Alanyaspor), Emre Akbaba (dk. 67 pen.), Yusuf Sarı (dk. 69, dk. 90+7) (Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Sisto, Novais, Aliti, Balkovec (Alanyaspor), Vedat (Adana Demirspor)

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