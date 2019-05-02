Alanyaspor'dan Sural tişörtü

Aytemiz Alanyaspor´un forvet oyuncusu Çek Josef Sural, Kayseri deplasmanı dönüşü meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Josef Sural´ın vefatı Türkiye ve ülkesinde büyük üzüntüye neden olurken, Aytemiz Alanyaspor kulübü 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçı için özel tişörtler hazırlattı.
Karşılaşma öncesi Alanyasporlu futbolcular ısınmaya üzerinde Josef Sural´ın fotoğrafının yer aldığı, futbolcunun forma numarası olan 90 sırt numaralı siyah tişörtlerle çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi takımımız ısınmaya üzerinde Josef Sural´ın fotoğrafı yer alan 90 numaralı siyah tişörtlerle çıkacak" denildi.
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