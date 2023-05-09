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ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları için geri sayım başladı. 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları gündemde yer alıyor. ÖSYM sınav takvimine göre ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. İşte ÖSYM 2023 ALES/1 sınav sonuçları açıklanma tarihi...

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  • ALES sonuçları 2023: ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM AİS 2022 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

    ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Akademik kariyer ve lisans üstü eğitim için sınava katılım sağlayan adaylar "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • ALES sonuçları 2023: ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM AİS 2022 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

    ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruda 2023 ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 

    Yayınlanan duyuruya göre; ALES sınav sonuçlar 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü açıklanacak.
  • ALES sonuçları 2023: ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM AİS 2022 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

    ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

    Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
  • ALES sonuçları 2023: ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM AİS 2022 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

    ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

    Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
  • ALES sonuçları 2023: ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM AİS 2022 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

    Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

    ALES SINAV SONUCU SORGULAMAK TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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