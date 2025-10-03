ALES/3 başvuru takvimi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. ALES başvuruları, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden belirtilen tarih aralığında yapılabilecek. Akademik kariyer hedefleyenler, çalışmalarına hız verdi. Peki, "ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır, sınav ücreti ne kadar?" İşte detaylar...