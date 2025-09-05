Yüksek lisans ve doktora başvurularında, ayrıca akademik kadrolara atanmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan ALES’in üçüncü oturumu için geri sayım başladı. 6 Temmuz’da yapılan ALES/2’nin ardından bu kez sınava katılamayan ya da notunu yükseltmek isteyen adaylar, ALES/3 başvuru tarihlerini ve sınav gününü öğrenmek için ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar...