ÖSYM ALES/3 takvimi: ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?
Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES maratonu devam ediyor. 2025 yılının ikinci oturumu 6 Temmuz'da tamamlanırken, gözler şimdi yılın son sınavı olacak ALES/3'e çevrildi. ÖSYM takvimine göre düzenlenecek sınavın tarihi ve başvuru süreci merak edilirken, puanını yükseltmek isteyen binlerce aday araştırmalarını hızlandırdı. İşte merak edilenler...
Yüksek lisans ve doktora başvurularında, ayrıca akademik kadrolara atanmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan ALES’in üçüncü oturumu için geri sayım başladı. 6 Temmuz’da yapılan ALES/2’nin ardından bu kez sınava katılamayan ya da notunu yükseltmek isteyen adaylar, ALES/3 başvuru tarihlerini ve sınav gününü öğrenmek için ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar...
ALES 3 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.
ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ALES/3 başvuruları 07 Ekim - 14 Ekim 2025 tarihleri aralığında alınacak.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre, geç başvurular 21.10.2025 günü saat 23:59'a kadar alınacak.