ALES/3 ne zaman, saat kaçta? ALES/3'te kaç soru sorulacak?
ÖSYM sınav takviminde sıra ALES/3'e geldi. 81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 486 bina ve 6 bin 760 salon kullanılacak. 10.15'te başlayacak sınava, saat 10.00'dan itibaren kimse alınmayacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Peki, ALES saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte, detaylar...
ÖSYM tarafından yapılacak ALES/3 sınavı Pazar günü 171 bin 640 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. 81 ilde aynı anda yapılacak sınavda emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişinin görev alacak. Peki, ALES/3 saat kaçta başlıyor, kaç soru sorulacak? İşte, ALES/3 hakkında tüm bilinmesi gerekenler...
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/3, 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES puanı sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
ÖSYM, ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranını erişime açtı. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.
ALES/3 SINAVINDA NELER SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.