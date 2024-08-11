Alessandra Ambrosio Hawaii tatilinde turkuaz suların tadını çıkardı
Çocukları ve arkadaşlarıyla Hawaii tatiline çıkan süper model Alessandra Ambrosio, turkuaz suların tadını çıkardığı anları gösteren fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı
Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte tropik tatilde. Hawaii'ye giden 43 yaşındaki Brezilyalı süper model, tatilin tadını çıkarırken, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.
Kırmızı mayosuyla turkuaz sularda yüzen Alessandra Ambrosio, fit görünümüyle beğeni topladı.
Takipçilerinden övgü dolu mesajlar alan Ambrosio'nun görünümünü, 1990'ların popüler dizisi 'Sahil Güvenlik'teki kırmızı mayolu karakterlere, özellikle de Pamela Anderson'a benzetenler oldu.
Ünlü model, Kauai Adası çevresindeki Nā Pali Sahili'nin safir ve turkuaz sularından manzaraları paylaştı.
Fotoğraflarına; "Deniz meltemi" notunu düşen Alessandra Ambrosio'ya eski nişanlısı Jamie Mazur ile birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları, 15 yaşındaki Anja ve 11 yaşındaki Noah eşlik etti.
Alessandra Ambrosio, arkadaşı ve iş ortağı Gisele Coria ve kız kardeşi Aline ile poz verdi.