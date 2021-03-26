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Alev Alev 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 20. son bölüm tek parça izle:

SHOW TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Alev Alev 20. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizinin son bölümüne; Cemre'nin Çelebi ve Dursun Yaman'ın planladığı kaçakçılık sevkiyatının peşine düşmesi damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Alev Alev 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alev Alev 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 20. son bölüm tek parça izle:

Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 20. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 21. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ALEV ALEV 20. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur. Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer geri adım atmaz ve Rüya ile arası iyice gerilir.

İskender, Bülent'e karşı Çiçek'in yanında olurken, Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler. Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken, buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir

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