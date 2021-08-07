Adı parka verilecek 0:00 / 0:00

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Çankaya Belediyesi, 28 Haziran'da 77 yaşında vefat eden Ali Demirel'in adını yeni yaptığı parklardan birine verme kararı aldı. Yaşamını tiyatro ve sinemaya adayan, onlarca film ve dizide canlandırdığı karakterlerle halkın sevgisini kazanan Demirel'in ismi, Meclis kararıyla Çankaya'da yaşayacak.

Toplumların sanatla ilerlemesinin mümkün olabileceğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu ülkeye değer katmış, halkın sevgisini kazanmış sanatçılarımızın adını yaşatalım ki ülkemizin kültür sanat hafızası canlı olsun. Bir toplumu medeniyet seviyesine getiren kültür ve sanattır. Biz de sanata ve sanatçılarımıza sahip çıkıyor, isimlerini yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.