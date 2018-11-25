Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst dün yaptığı açıklama ile federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi olan Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında cuma günü oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı kararının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlarca TFF'den istifaya çağrılmıştı. Ali Dürüst'ün bu kararının altındaki neden de ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre bu hamlenin perde arkasında ise özellikle Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalarının olduğu kaydedildi. Sabah yazarı Levent Tüzemen, Dürüst ile konuştuğunu kaydederek Dürüst'ün "Bana hain damgası yapıştırmaya çalışanlar yüreğimi yaktı" dediğini ve yapacağı bir basın toplantısıyla bazı gerçekleri açıklayacağını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ