Ali Ertan'ı öldüren 4 kişi tutuklandı! Aralarında anne ve babası da var! - HABERLER

Ali'yi öldüren 4 kişi tutuklandı! Aralarında anne ve babası da var! 0:00 / 0:00

Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde önceki gün, uyuşturucu bağımlısı Ali Ertan’ın sulama kanalında poşet içerisinde cesedi bulundu. Ali Ertan'ın boğazı kesilerek öldürülüp, ayaklarına taş bağlanarak suya atıldığı belirlendi.

Ailenin, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmamasından şüphelenen polis, özel okulda matematik öğretmeni olan baba Mehmet Ertan ile anne Adle Ertan’ın ifadesini aldı. Çapraz sorguya alınan Mehmet Ertan’ın, 10 Kasım'da Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’ndeki evinde tartıştığı oğlu Ali Ertan’ı boğazından bıçaklayarak, öldürdüğü belirlendi.

Katil zanlısı baba Mehmet Ertan’ın aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye Aslan ve kızının kocası Metin Öztürk'ün Ali Ertan'ın cesedini otomobille sulama kanalına götürüp attığı da tespit edildi. Bunun üzerine Rukiye Aslan ile Metin Öztürk de gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

4'Ü DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı baba Mustafa Ertan ile ona yardım eden eşi Adle Ertan, ikinci eşi Rukiye Aslan ile damadı Metin Öztürk tutuklandı.