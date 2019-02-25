Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ali Gültiken'in annesi Makbule Gültiken vefat etti.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Makbule Gültiken'in vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Makbule Gültiken'in cenazesi, bugün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir." denildi.