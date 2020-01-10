Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1907 Derneği'nde bir konuşma yaparak gündemi değerlendirdi.

Kulübün mali durumuyla ilgili olarak bilgi veren Ali Koç, "Mali durumu düzeltemezsek şampiyon olsak dahi Avrupa'ya gidememe durumumuz var" ifadelerini kullandı.

Sportif Direktör Damien Comolli'nin Twitter hesabı açmasından rahatsız olduğunu da dile getiren Ali Koç, "Bu yüzden uyaracağım, biz onu zaten koruruz. Ama transfer ile ilgili verdiği bilgi doğru" dedi.

Öte yandan Koç, sol bek transferini 2-3 gün içerisinde açıklayacaklarını söyledi.