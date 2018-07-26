Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki akşam FBTV'de yayınlanan 'Camiaya Sesleniş' programı izlenme rekorları kırdı.
2 saat süren program, yaklaşık 10'ar dakikadan 3 kuşak reklam alırken, açıklamalar boyunca da ekranın altından banner olarak tabir edilen reklamlar verildi.
Bu reklamların gelirinin 150 bin TL olduğu ve FBTV personelinin maaşlarının ödeneceği öğrenildi. FBTV bu yayınla kendi rekorunu kırmış oldu.
Başkan Ali Koç ekrana çıktığında Fenerium'daki forma sayacı 41 bin 768'i gösteriyordu. Koç, borcu 3.2 milyar TL olarak açıkladıktan sonra bir saat içinde rakam 43 bin 326'ya ulaştı.
Yani 1558 forma satıldı. Tanesi 189 TL'den satılan formalardan 294.462 lira gelir sağlandı. Reklam geliri ve Başkan'ın ekranda kaldığı sürede satılan formaların geliri toplam 444.462 TL'yi buldu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç göreve geldiğinde Fenerbahçe taraftarına '1 milyon forma' satışı için hedef göstermişti.
Dün saat 17.00 itibariyle 44 bin forma satıldı. Sarı-lacivertlilerin 5 günlük forma satışından elde ettiği gelir 8 milyon 316 bin TL'ye ulaştı.
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