Galatasaray ve DenizBank iş birliğinde Türkiye’de bir ilk olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi fastPay ile nakitsiz stadyuma dönüşüyor. Bu nedenle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, futbol kulüplerinin 'Aşk markaları' olduğunu belirterek, "Hiç bir zaman bu güneş batmaz" dedi. Ancak kulüplerin Batı'da olduğu gibi anonim şirket mantığında yönetilmesi gerektiğini anlatan Ateş, kulüplerin böylece yücelebileceğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu ile Bankalar Birliği'nin futbol kulüplerini yeniden yapılandırma programına değinen Ateş, "Tabii yıllırca birikmiş problemler var. Şimdi bunu daha doğru yönetilmesi prosedörünün sınırlarınnı çizilmesi lazım. Banka olarak bizim hata yapma şansımız ne kadoarsa futbol kulüplerinde de o kadar olmalı" diye konuştu.

BANKALAR KULÜPLERE KREDİ LİNE'INI KAPATTILAR

Galatasray Başkanı Mustafa Cengiz de kulüplerin elde ettiği gelirlerin giderlerinin 4 kat altında olduğunu vurgulayarak "Deniz bitti" dedi. Cengiz, yeniden yapılanma için devlete harcamaların kontrol altına alınmasını ve yönetimlerin denetlenmesini önerdiklerini belirterek, "Ancak yeniden yapılandırma ile ilgili olarak kayyum atanacağı gibi anlamsız tepkiler gördük. Oya devlet UEFA'nın uyguladığı fair play'i uygulamak istiyor. Buna göre kulüpler mali lisans alacaklar. Lisans sınırları bütün kulüplere uygulanacak. Devlete bir çağrım var. Lütfen bu işi bir an önce sonuçlandırsınlar. Çünkü bankalar şu anda Ziraat Bankası ve Denizbank hariç kulüplere kredi (line'ını kapattı) vermeyi kestiler. Yeniden yapılandırmanın sonuçlanmasını bekliyorlar" dedi.

NAKİTSİZ ALİ SAMİ YEN

Galatasaray Spor Kulübü ve DenizBank, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin Türkiye’nin ilk nakitsiz stadyumu olması yolunda temellerin atıldığı önemli bir anlaşma gerçekleştirdi. Buna göre taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu’nda anlaşma sağlanan mağazalar, büfeler ve GS Store’dan yapacakları alışverişlerini, DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile cüzdan taşıma derdi olmadan, nakit kullanmadan, sıra beklemeden, cep telefonlarından yapabilecekler. Böylece zamandan tasarruf sağlanarak aynı sürede çok daha fazla kişiye hizmet sunulabilecek.

İşbirliği kapsamında içinde bulunduğumuz futbol sezonunun ikinci yarısında tüm mağaza ve büfelerle birlikte GS Store’da pilot uygulamalara başlanması; 2019-2020 sezonu başlangıcıyla beraber Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde büyük ölçüde nakitsiz stadyum konseptine geçilmesi hedefleniyor. Ek olarak; stadyumda fastPay ile yapılan ödemelerde, bir hafta içinde kullanıcıların fastPay hesaplarına aktarılmak üzere %10 iade, fastPay’den DenizBank GS Bonus Kart ile yapılan ödemelere ise, yine kullanıcıların ekstrelerine yansıtılmak üzere %10 iade avantajı sunulacak. Böylelikle kullanıcılar stadyum içinde nakitsiz ve hızlı ödeme yapma rahatlığını yaşarken %20’ye varan daha az ödeme avantajından da yararlanmış olacak. Söz konusu anlaşmanın detayları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’in katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Ayrıca toplantıda lansmana özel bir sürprizi paylaşan Ateş, stadta yapılan ilk fastPay harcamasına 10 TL, harcamanın fastPay’e tanımlı DenizBank GS Bonus ile yapılması halinde ise 20 TL ödül vereceklerini, ödül bedelini de Sarı Kırmızılıların fastPay cüzdanına yükleyeceklerini müjdeledi. Yani bir anlamda stadyumda nakitsiz kullanımıa geçenlerin çay kahve paraları Denizbank tarafından karşılanacak.

KONFOR ALANI GENİŞLEYECEK

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise Galatasaray’ın gelecek vizyonu ile örtüşen bu uygulama için şu ifadeleri kullandı. “Galatasaray Spor Kulübü ve DenizBank, bu iş birliğiyle Türkiye’de nakitsiz ve temassız ödeme işlemlerini geniş kapsamda ele alarak çok önemli bir adım atıyor. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilecek bu uygulama ile taraftarlarımız Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda ödeme işlemlerini nakitsiz ve temassız olarak gerçekleştirecek.

Teknolojinin, insanoğlunun yaşamına egemen olduğu bir dönemde doğru yaklaşımların çağdaş yaşama vereceği katkıyı inkar edemeyiz. Bu anlamda stadyumda maç izleme kültürünün de farklı bir noktaya giderek konfor alanlarının genişletilmesi gerektiğine hepimiz inanıyoruz. Günümüzde her türlü alışveriş artık dijital kanallar üzerinden gerçekleşmeye başladı. Bu bağlamda DenizBank ile attığımız adım, çok önemli bir yer teşkil ediyor. Taraftarlarımızın stadyum içinde cüzdan taşımadan fastPay üzerinden tüm alışverişlerini gerçekleştirecek olması bizleri geleceğe bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu anlamda Galatasaray’ın vizyonu ile örtüşen bir eyleme tüm taraftarlarımızı davet ediyorum. Bir diğer nokta bu adımın ülkemizde bir ilk olması. Hepimizin bildiği üzere bu topraklarda Galatasaray, “Batıya açılan pencere” şiarı ile konumlanmış ve tüm amacını bu vizyon doğrultusunda oluşturmuştur. İşte bugün bir kez daha Galatasaray bir ilki gerçekleştirmekte ve Türk Telekom Stadı’nda fastPay uygulamasını konumlandırarak dijital çağın gereksinimlerini karşılamaktadır. Ülkemizin köklü kurumlarından olan DenizBank, hiç kuşkusuz gelecek dönemde de ulusal ve uluslararası alanda gelişimini sürdürecek ve bu bağlamda hak ettiği saygın konumu daha da güçlendirecektir. Bu bağlamda kurulduğu günden bu yana asli hedefini Türk olmayan takımları yenmek olarak belirleyen Galatasaray Spor Kulübü olarak, DenizBank ile sürdüğümüz kapsamlı iş birliğinin her iki kurum adına kazanımlarını mutlulukla takip etmekteyim. Gelecek dönemde de bu çalışmaların artarak süreceğine inanıyorum.

Bu inovatif uygulama için Sayın Hakan Ateş’in nezdinde tüm Denizbank emekçilerine ve yönetim kurulu arkadaşlarım ile profesyonellerimize teşekkür ederim”.

SPORU 20 YILDIR DESTEKLİYOR

Türk sporunun ana finansörü olan futbolu ve dolayısıyla tüm alt branşları desteklemeyi 20 yıldır sosyal sorumluluklarının önemli bir bileşeni olarak gördüklerini vurgulayan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bu kez dijital teknolojiler ve inovasyon alanındaki bilgi birikimlerini de dahil ederek Türkiye’yi nakitsiz stadyum konseptiyle tanıştırdıkları projenin, dünya markası Galatasaray ile anılacak bir ilk olduğunun altını çizdi. Ateş şöyle devam etti; “DenizBank, kurulduğu günden bu yana müşterisini faaliyetlerinin merkezine yerleştirip teknoloji ve insan arasında köprü kurmayı misyon edinmiş bir kurum. İnsan hayatına temas ettiğimiz her noktada, dokunduğumuz kitlelerin yaşantısını kolaylaştırabileceğiz, onlara bankacılık ve ödeme anlamında vakitten tasarruf edebilecekleri deneyimler sunabileceğimiz inovatif modeller üretmeye odaklanıyoruz. Bu bağlamda, ülkemizin önde gelen kulüplerinden Galatasaray ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde akıllı, hızlı ve kaliteli bir alışveriş deneyimi sunmak üzere güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz”.

Yalnızca geçen sene Süper Lig karşılaşmalarını izlemek üzere sezon boyunca Aslantepe’ye gelen sarı kırmızılı taraftar sayısının 697 bin 858 kişi olduğunu, bu yıl Avrupa karşılaşmaları da eklendiğinde maç günü gelen taraftar sayısının daha da artacağını belirten Ateş, “Bu iş birliği ile karşılaşma günlerinde stadyuma gelen taraftarlar için sıra bekleme süresi azalacağı gibi, nakit kullanmadan, dakikalar içinde alışveriş de mümkün olacak. Biz fastPay ile Türkiye’de ilk kez tüm banka müşterilerinin kullanımına açık bir platform yarattık. Zaman içinde bu inovasyonun içini insanlarımıza fayda sağlayacak pek çok iş birliği ile doldurduk. Şimdi Avrupa’nın en iyileri arasında yer alan Türk Telekom Stadyumu’nu nakitsiz stadyuma dönüştürecek yolun ilk taşlarını dizerken, aynı zamanda taraftarlar için de maç deneyimini daha keyifli kılmanın heyecanı içindeyiz. Tüm mağaza ve büfelerle birlikte GSStore’da pilot uygulamasına başladığımız nakitsiz stadyum konseptimize ilerleyen dönemde diğer kulüplerimizin de dahil olmasıyla, futbolda dijital ekosistemi hep birlikte inşa etmeyi umuyoruz. Anlaşmamızın Türk futboluna hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

NakitsizStadyum Konseptinde ödeme nasıl yapılacak?

2018-2019 futbol sezonunda pilot uygulaması yapılacak proje kapsamında ilk etapta stadyum içindeki baget büfeler, Simit Sarayı, Divan Pastanesi, Backhouse, Gelik Restaurant, Galatasaray Store ve Galatasaray Müzesi olmak üzere tüm mağazalarda ödemelerin fastPay mobil uygulamasında üretilen karekod ile sağlanması hedefleniyor. fastPay’i cep telefonlarına ücretsiz indiren kullanıcılar diledikleri kredi kartını tanımlayarak ya da fastPay bakiyelerine para yükleyerek uygulamayı kullanmaya hemen başlayabiliyor. Mağazalarda ödeme yapmak için kullanıcıların fastPay uygulamasını açıp telefonunu yan çevirmeleri ve telefonda çıkan karekodu mağaza görevlilerine göstermeleri yeterli. DenizBank müşterisi olsun olmasın herkese açık bir platform olarak hizmet sunan fastPay’de, kullanıcılar tüm bankalara ait kredi kartlarını ekleyerek hiçbir ek masraf ödemeden istanbulkart’larına diledikleri yerde ve zamanda kolayca yükleme yapabiliyor, faturalarını ve site aidatlarını rahatlıkla ödeyebiliyor. Anlaşmalı iş yerleri ve e-ticaret ödemelerinde de hayatı kolaylaştıran fastPay, cepten cebe 7/24 ücretsiz para gönderme ve ATM’den kartsız para çekebilme özellikleri de sunuyor.