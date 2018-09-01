Alianza Petrolera - America de Cali maçı heyecanı

Kolombiya Primera A Clausura maçında Alianza Petrolera ile America de Cali, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 04:00. 9 puanlı Alianza Petrolera 10. sırada bulunuyor, America de Cali 5 puana sahip ve 15. sırada. Alianza Petrolera son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. America de Cali, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 575 kodlu maçı oynayanlar; Alianza Petrolera galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.80, America de Cali galibiyet oranı 3.20.

Alianza Petrolera son haftadaki Santa Fe müsabasında 1-1 berabere kaldı.

America de Cali, Atletico Bucaramanga karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Alianza Petrolera, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Alianza Petrolera, kendi sahasında 7 gol attı, 6 gol yedi.

America de Cali, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda America de Cali 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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