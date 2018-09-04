Alianza Petrolera - Millonarios rakamlar

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Alianza Petrolera, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü Millonarios takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. 10 puanlı Alianza Petrolera 10. sırada bulunuyor, Millonarios 10 puana sahip ve 9. sırada. Alianza Petrolera, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Millonarios, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 442. İddaa'da Alianza Petrolera kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Millonarios kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Alianza Petrolera son hafta oynanan Millonarios maçında 2-2 berabere kaldı.

Millonarios ise Alianza Petrolera karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Alianza Petrolera, 9 gol attı ve 8 gol yedi.

Millonarios, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Millonarios, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ