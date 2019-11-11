Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerAlışveriş

Alibaba Bekarlar Günü indirimleriyle 12 saatte 27 milyar doları aştı

HABERTURK.COM

Bekarlar Günü indirimleri kapsamında Alibaba üzerinden sadece ilk 1 saatte 12, 12 saatte ise 27 milyar doların üzerinde satış yapıldı. Böylece Çinli e-ticaret devi 12 saatte geçen yılki 30.8 milyar dolarlık toplam satışa yaklaşmış oldu. Bu yılın rekor bir satış rakamıyla kapanacağı da şimdiden kesinleşmiş oldu. Bu arada Alibaba'nın Çin'deki en büyük rakibi de 12 saatte 23 milyar dolarlık satış rakamına ulaştı. Böylece iki devin 12 saatlik satış rakamı 50 milyar doları aştı

bekarlar günü

Çinli e-ticaret devi Alibaba her yıl 11 Kasım'da (11.11) kutlanan Bekarlar Günü kapsamında platformlarında büyük indirimler yapıyor. Bu yıl AliExpress aracılığıyla Türk firmaların da katıldığı indirimlerle Alibaba 11 Kasım'a girildikten sonra 1 saat içinde site üzerinden 12 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. 

Bekarlar Günü'nün ilk 12 saatinde ise satışlar 27 milyar doları aşarak geçen yılki 24 saatlik satışa yaklaşıldı. 

Alibaba geçen yıl Bekarlar Günü'nde 30.8 milyar dolar ciro elde etti: 

YılCiro (milyar dolar)
201830.8
201725.3
201617.7
201514.3
20149.3
20135.7
20123.1
20110.75
20100.14
20090.0078

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Bekarlar Günü kapsamında Şanghay Mercedes Arena'da düzenlenen galaya Çin ve dünyadan ünlü isimler katıldı. Bunlar arasında en çok dikkat çeken isim ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift oldu.

JD.COM'DAN 23 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Bu arada Alibaba'nın Çin'deki en büyük rakibi olan JD.com da Bekarlar Günü'ne özel indirimler sunuyor. JD'den yapılan açıklamaya göre site üzerinden Bekarlar Günü'nün ilk 12 saatinde 23 milyar dolarlık satış yapıldı. Yani Çin'de sadece iki büyük e-ticaret sitesinde 12 saatte toplam 50 milyar dolarlık satış yapılmış oldu.  

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BİM A101 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta BİM, A101ve ŞOK'ta hangi ürünler indirimde olacak?
ALIŞVERİŞBİM,A101,ŞOK aktüel ürünler kataloğu!
Üniversite yatakhanesinden dünyanın en büyük alışveriş çılgınlığına
ALIŞVERİŞAlışveriş çılgınlığı için geri sayım başladı
BİM 8 Kasım 2019 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli ne var?
ALIŞVERİŞBİM'de bu hafta indirimli ne var?
Prada, Adidas'la işbirliğine gitti, yeni modeller yakında tanıtılacak
ALIŞVERİŞAdidas ve Prada ayakkabıda birleşti
BİM 8 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de yarın hangi ürünler indirimli olacak? Tam liste
ALIŞVERİŞBİM 8 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu!
A101 aktüel ürünler kataloğu 7 Kasım 2019 Perşembe! A101'de bu hafta indirimli ne var?
ALIŞVERİŞA101'de bu hafta indirimli ne var?
A101 7 Kasım aktüel ürünleri satışa çıkıyor! A101 bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte tam liste
ALIŞVERİŞA101 7 Kasım aktüel ürünler
ŞOK 6 Kasım 2019 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'taki indirimli ürünler neler? Tam liste
ALIŞVERİŞŞOK'taki indirimli ürünler neler?
AVM'lerde perakende cirolar Eylül'de yüzde 3.5 arttı
ALIŞVERİŞAVM ziyaretçi sayısında düşüş
Tarladan markete 400 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor
ALIŞVERİŞ400 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu