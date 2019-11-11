Çinli e-ticaret devi Alibaba her yıl 11 Kasım'da (11.11) kutlanan Bekarlar Günü kapsamında platformlarında büyük indirimler yapıyor. Bu yıl AliExpress aracılığıyla Türk firmaların da katıldığı indirimlerle Alibaba 11 Kasım'a girildikten sonra 1 saat içinde site üzerinden 12 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Bekarlar Günü'nün ilk 12 saatinde ise satışlar 27 milyar doları aşarak geçen yılki 24 saatlik satışa yaklaşıldı.

Alibaba geçen yıl Bekarlar Günü'nde 30.8 milyar dolar ciro elde etti:

Yıl Ciro (milyar dolar) 2018 30.8 2017 25.3 2016 17.7 2015 14.3 2014 9.3 2013 5.7 2012 3.1 2011 0.75 2010 0.14 2009 0.0078

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Bekarlar Günü kapsamında Şanghay Mercedes Arena'da düzenlenen galaya Çin ve dünyadan ünlü isimler katıldı. Bunlar arasında en çok dikkat çeken isim ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift oldu.

JD.COM'DAN 23 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Bu arada Alibaba'nın Çin'deki en büyük rakibi olan JD.com da Bekarlar Günü'ne özel indirimler sunuyor. JD'den yapılan açıklamaya göre site üzerinden Bekarlar Günü'nün ilk 12 saatinde 23 milyar dolarlık satış yapıldı. Yani Çin'de sadece iki büyük e-ticaret sitesinde 12 saatte toplam 50 milyar dolarlık satış yapılmış oldu.