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Alibaba Kurucusu Jack Ma 24 Ekim'de Şanghay'daki bir etkinlikte Çin'deki regülasyonları eleştirmiş, bu etkinliğin ardından kayıplara karışmıştı. Dünyaca ünlü iş insanının yaklaşık 3 ay boyunca ortalarda görünmemesi spekülasyonlara yol açmıştı. ABD basını Jack Ma'nın gözaltına alındığını bile iddia etmişti.

Bugün ise Çinli haber portalı Tianmu News tarafından yayımlanan videoda Jack Ma'nın kırsaldaki öğretmenlere destek için düzenlenen bir etkinliğe canlı olarak bağlandığı görüldü. Jack Ma Vakfı da görüntülerin doğru olduğunu açıkladı.

Söz konusu videonun yayımlanmasının ardından Hong Kong'da işlem gören Alibaba hisselerinde yüzde 9.1'lik yükseliş yaşandı.

Jack Ma'nın tartışma yaratan açıklamalarından 1 hafta sonra Ma'nın sahibi olduğu Ant Group'un Şanghay Borsası'ndaki 37 milyar dolarlık halka arzı gerekli izinlerin alınmasına rağmen yetkililer tarafından durduruldu. Aralık ayında ise Çin'de Alibaba'ya rekabet soruşturması açıldı.