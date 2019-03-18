3 | 8

Alişan sözlerini şöyle sürdürdü:



Hakkı Yalçın çocuklar için çok güzel bir şarkı yazıyor. Önümüzdeki hafta sonu Buse ile stüdyoya girip o şarkıyı birlikte okuyacağız. Bu çocuk şarkısı kesinlikle ticari düşünülen bir şarkı değil. Bu sadece bir anı, olsun diye düşünülmüş bir proje. Burak, büyüdüğünde onu görecek ve onun için de çok güzel bir anı olarak kalacak. Buse'nin sesi çoğu şarkıcıdan güzeldir. Sesi güzel olan oyuncu da sahne yapabilir, bakıyorsun şimdi bir çok dizi oyuncusu şarkı okuyor ve oyunculuk da yapıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Seranay Sarıkaya, Gökçe Badır, gibi bir çok oyuncu şarkı söylüyor, oyunculuğu da devam ediyor.