İHA'nın haberine göre olay gece yarısı Aydın,

Çeştepe yakınlarında bulunan hayvan pazarı civarındaki kanal yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olduğu belirtilen M.A. yönetimindeki 09 PH 633 plakalı araç ile yoldan çıktı. Yoldan geçen başka bir vatandaş askıda kalan ve tarlaya düşmek üzere olan aracını tehlikeli bir şekilde kurtarmaya çalışan sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine ihbar ederek yardım istedi.

Bölgeye gelen polis ekipleri aşırı alkollü olan sürücüyü direksiyondan indirip olay yeri jandarma bölgesi olması nedeniyle durumu jandarmaya bildirdi. Alkollü şahıs ilk etapta cezai işlem yapılmayınca polislere bol bol dua etti. Çekici parası da vermeden aracının polis ekiplerince itilerek kurtarılmasını isteyen M.A. isimli alkollü sürücü, isteği yerine gelmeyince bu defa öfkelendi.

Polis ekipleri olay yerini ve alkollü şahsı jandarmaya devrederken, alkollü şahsın cezai işlemi jandarma tarafından uygulandı.

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