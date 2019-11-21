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Alman otomobil üreticilerine 100 milyon euroluk çelik karteli cezası

Alman otomobil üreticilerinden BMW, Daimler ve Volkswagen'e, çelik satın almak için kartel oluşturdukları gerekçesiyle 100 milyon euroluk ceza kesildi. Almanya Rekabet Kurumu Federal Kartel Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu Alman otomobil üreticilerinin 2004-2013 yılları arasında çelik satın alımlarıyla bağlantılı yasadışı eylemlerinden dolayı para cezasına çarptırıldığı belirtildi

alman otomobil üreticileri

Almanya Rekabet Kurumu Federal Kartel Dairesi, çelik satın almak için kartel oluşturdukları gerekçesiyle BMW, Daimler ve Volkswagen'e toplamda 100 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt),tarafından yapılan açıklamada, Alman otomobil üreticilerinin 2004-2013'te çelik satın alımlarıyla bağlantılı yasadışı eylemlerinden dolayı 100 milyon euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, BMW, Daimler ve Volkswagen’in çelik tedarikçilerden çelik alımları için ödedikleri fiyatları kanunsuz olarak koordine ettikleri belirtilerek bu vesileyle oluşturulan fiyatların en az 2016 yılına kadar ödendiği kaydedildi.

Otomobil üreticilerin para cezasını kabul ettiklerinin belirtildiği açıklamada, çelik satış fiyatının otomobilin son değerinin yüzde 1’den azına denk geldiğine vurgu yapıldı.

Söz konusu para cezası için, BMW’nin 28 milyon euro, Daimler’in ise 23.5 milyon euro ödeyeceği şirketler tarafından açıklandı.

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