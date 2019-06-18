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Alman yatırımcıdan Türk çalışanlara çok “özel” mektup

HABERTURK.COM

Alman enerji devi EWE, Bursa ve Kayseri şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketlerini SOCAR’a devretmesinin ardından yıllardır bir arada, sırt sırta mesai yaptığı çalışanlarına bir mektup gönderdi. Almanlar, SOCAR’ın devir süreci sonrasında kendi belirleyeceği yöneticileri atama kararı aldığını belirterek, EWE Turkey Holding’in üst düzey yönetim kadrosunun görevlerini devredeceğini açıkladı. Almanlar, çalışanlara destekleri ve katkıları için teşekkür etti, “Keyifli zamanlar geçirdik” dedi. Olcay Aydilek'in haberi

Ewe Turkey

Alman enerji devi EWE AG çatısı altında bulunan EWE Turkey Holding; Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom olmak üzere 5 iştirakini SOCAR’a sattı. EWE Turkey Holding Yönetimi, çalışanlara birer mektup gönderdi.

HABERTÜRK, bu mektubu ele geçirdi. EWE, SOCAR’ın bugün tüm grup şirketleri çalışanlarıyla “hoş geldiniz” toplantıları gerçekleştireceğini duyurdu.

ÜST YÖNETİM DEĞİŞECEK

SOCAR’ın, bu sürecin bir parçası olarak kendi yöneticilerini atama kararı aldığı belirtilen mektupta, bu kapsamda EWE Turkey Holding CEO’su Frank Quante, EWE Turkey Holding COO’su Hasan Yasir Bora ve EWE Turkey Holding CSO’su Özkan Akyıldız’ın görevlerini devredeceği belirtildi.

“KEYİFLİ ZAMANLAR GEÇİRDİK”

Çalışanlara, bugüne değin gösterdikleri destek ve katkıları için teşekkür edilen mektupta, EWE yönetiminin bu ay içinde tüm çalışanları ziyaret edeceği kaydedildi. Mektupta, “Sizlerle birlikte imza attığımız başarılar ve geçirdiğimiz keyifli zamanlar için çok teşekkür ederiz” denildi.

YENİ HİSSE DAĞILIMI

Mektupta, yeni hisse dağılımı hakkında da bilgi verildi. EWE, Bursagaz ve Kayserigaz'da yüzde 80 oranında hisseye sahipti. Bu hisseler, SOCAR’a geçti. Çalık Enerji’nin, Bursagaz ve Kayserigaz'da yüzde 10’ar payı bulunuyor. Kalan yüzde 10 hisseler de ilgili belediyelere ait.

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