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        Haberler Dünya Almanya'da AfD Milletvekili Bystron hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor

        Almanya'da AfD Milletvekili Bystron hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor

        Almanya'da Münih Başsavcılığının, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Milletvekili Petr Bystron hakkında "rüşvet alma ve kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma yürüttüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:41
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        AfD sözcüsüne 'rüşvet' soruşturması
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        Alman basınında yer alan haberlere göre polis, daha önce dokunulmazlığı kaldırılan Bystron'un Federal Meclisteki ofisi ile Bavyera eyaletindeki birçok adreste arama yaptı.

        Tanık olabilecek kişilere ait adreslerde de gerçekleştirilen aramalarda bulunan belgeler ile veri taşıyıcılara el konuldu.

        Bystron'un Rusya yanlısı propaganda ağı "Avrupa'nın Sesi"nden para aldığından şüpheleniliyor. AfD Milletvekili, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

        2017'den beri milletvekili olan Bystron, 2021'den bu yana AfD'nin dış politika sözcülüğünü yapıyor.

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