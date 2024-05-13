Almanya'da mahkeme AfD'nin 'aşırı sağcı' olarak sınıflandırmaya devam edilebileceğine hükmetti

KRV Yüksek İdare Mahkemesinin bu kararıyla, Köln İdare Mahkemesinin 2022'de aşırı sağcı ve İslam karşıtı olarak bilinen AfD ve onun gençlik örgütü Junge Alternative (JA) aleyhine verdiği karar onanmış oldu.

Karar sonucunda, Anayasayı Koruma Dairesi, AfD'yi istihbarat araçlarıyla izlemeye devam edebilecek.

AfD partisi Köln İdare Mahkeme'nin verdiği karara itiraz etmişti.

KRV Yüksek İdare Mahkemesi, AfD ve partinin gençlik örgütünün, Anayasayı Koruma Dairesince "şüpheli aşırı sağcı vaka" olarak sınıflandırılmaya devam edebileceğine hükmetme kararıyla partinin itirazı reddedilmiş oldu.