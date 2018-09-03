Aşırı sağcı 4500 kişinin Chemnitz'deki gösterisinin ardından açıklamada bulunan Maas, "Silkelenip konuşmalıyız. Bizim neslimize özgürlük, hukukun üstünlüğü ve demokrasi hediye diye verildi. Bizler onun için savaşmadık şimdi onu çok garanti görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aralarında şiddet yanlısı holiganların da bulunduğu göstericiler "Halk biziz", "Direniş", "Yalancı basın" ve "Hainler" şeklinde sloganlar atmış, bazı gazeteciler, göstericilerin kendilerine saldırdığını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Chemnitz kentinde 25 Ağustos gecesi çıkan ve farklı milletlerden yaklaşık 10 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada 35 yaşındaki Alman öldürülmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Bunun üzerine pazar günü aşırı sağcılar sokağa çıkarak göçmen ve mültecilere saldırmıştı.

Pazartesi günü de öldürülen kişiyi anmak için "Pro Chemnitz" oluşumunun düzenlediği gösteride çıkan olaylarda 2'si polis 20 kişi yaralanmış, "Hitler selamı" vermekten dolayı da 10 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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