Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ALMANYA İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI: 2023 Almanya 2 milyon işçi alımı başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak ve hangi meslekler var?

        Almanya 2 milyon işçi alımı yapacak! 2023 Almanya işçi alımı şartları neler, başvuru başladı mı?

        Almanya işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Almanya'da koronavirüs salgının ardından iş gücü açığı meydana geldi. Sektörlerde yaşanan sıkıntılar sonrası Almanya, 2 milyon işçi alımı için düğmeye bastı. Bu bağlamda "Almanya işçi alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zaman yapılacak?" soruları gündeme geldi. İşte, 2023 Almanya işçi alımı başvuru detaylarına ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.11.2023 - 22:45 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Almanya işçi alımı detayları şekillenmeye başladı. Almanya'da Federal Meclis, sığınmacılar ve göçmenlerin ülkede iş bulmasını kolaylaştırmayı hedefleyen yeni göç yasasına ilişkin tasarıyı 23 Haziran'da kabul etti. Aşamalı olarak yürürlüğe girecek olan düzenleme ile Almanya'ya toplamda 2 milyon işçi alımı yapılması bekleniyor. Peki, Almanya işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları belli oldu mu? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        2

        ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Almanya'nın yeni göç yasası Kasım 2023, Mart 2024 ve Haziran 2024'te olmak üzere üç aşamada yürürlüğe giriyor. Almanya'ya 2 milyon işçi göçüne ilişkin başvuruların Mart 2024'te alınmaya başlaması bekleniyor.

        3

        ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Almanya’nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için puan sistemini de getiriyor.

        Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.

        Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılması planlanıyor. İş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacağı ve vatandaşlık için gereken ikamet süresinin 8 yıldan 5'e düşeceği belirtiliyor.

        Hükümet, yaz aylarında özellikle havalimanlarında yaşanan sıkıntının ardından Türkiye ve Balkan ülkelerinden işçi alımına onay vermişti.

        4

        Tasarıya göre şans kartı kişilerin diğer sosyal faktörlerinden çok meslekli yeterliliğine bakacak. AB üyesi olmayan bir ülkeden biri, yeni bir puan sisteminde en az 6 puan alırsa şans kartını alabilmeye hak kazanıyor olacak.

        Tagesspiegel'in aktardığına göre, bir kişinin belirli bir mesleki yeterliliği varsa 4 puan, iyi derecede Almanca bilgisi veya en az üç yıllık ilgili mesleki deneyimi varsa da 3 puan kazanabilecek.

        5

        ALMANYA 2 MİLYON İŞÇİ ALIMI İÇİN ARANAN MESLEKLER NELER?

        İş gücü ihtiyacı olan meslek grupları da ayrıca açıklandı.

        İş gücü ihtiyacı olan meslek grupları arasında; hasta yaşlı ve çocuk bakımı, doktor, mühendis, yazılım uzmanı, bilim insanı, zanaatkar ve hizmet sektörü çalışanları yer alıyor.

        6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beyaz Saray'dan 'insani ara' açıklaması
        Beyaz Saray'dan 'insani ara' açıklaması
        Kartal için söz bitti!
        Kartal için söz bitti!
        TFF'den play-off açıklaması!
        TFF'den play-off açıklaması!
        ABD, Kovid-19'un kökenini araştırıyor
        ABD, Kovid-19'un kökenini araştırıyor
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        TTB davasında karar
        TTB davasında karar
        40 gün sonra aynı kader!
        40 gün sonra aynı kader!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler