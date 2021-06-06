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Almanya kullanılması sakıncalı maskeleri yaşlılara ve engellilere dağıtmayı planlamış

Almanya Sağlık Bakanlığının geçen yıl temin ettiği kullanımı uygun olmayan maskeleri engellilere, sosyal yardım alanlara ve yaşlılara dağıtmayı planladığı ortaya çıktı.

Almanya kullanılması sakıncalı maskeleri yaşlılara ve engellilere dağıtmayı planlamış
Almanya'dan çok tartışılacak maske kararı
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AA

Der Spigel'deki habere göre, Bakanlık geçen yıl 1 milyar avroluk maske aldı. Bakanlığın sıcaklığa dayanıklılık testini yaptırmadığı ve bu nedenle maskelerin kullanılma uygun olmadığı belirlendi.

Bakanlığın buna rağmen işe yaramayan maskeleri yaşlılara, engellilere ve geliri olmayan sosyal yardım alan kişilere dağıtmak istediği ve böylece ödenen 1 milyar avronun çöpe atılmasını engellemeyi amaçladığı vurgulandı.

Haberde, Sağlık Bakanlığının söz konusu maskelerin dağıtımı konusunda Çalışma Bakanlığından dağıtım onayı istediği ancak Bakanlığın bunu vermediği aktarıldı.

SPD'DEN SERT TEPKİ

Almanya'da koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti Lars Klingbeil, Sağlık Bakanlığını eleştirerek, "Bu süreç ileri gitmek anlamına geliyor ve insanlık dışı uygulamadır." dedi.

SPD'li Angelika Glöckner de Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın pandemi sırasında birçok hata yaptığını belirterek, "Spahn bunu kabul etmek yerine şimdi örtbas etmeye çalışıyor. Engelli insanlar kötü kararların uygulanabileceği kobaylar değildir." dedi.

BAKANLIK İDDİALARI REDDETTİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Spiegel'in iddiaları reddedildi.

Açıklamada, "Federal hükümet maskelerin imhasıyla ilgili herhangi bir karar vermedi. Bu bakımdan ilgili iddialar ve bu haberin dayanaklarını bilmiyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Maskelerin kalitesine çok dikkat edildiği vurgulanan açıklamada, "Bakanlık test prosedürlerinde eksiklik tespit edildiği sürece, ürünleri kabul etmedi ve onlar için bir ödemede bulunmadı." bilgisi paylaşıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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