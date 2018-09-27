UEFA tarafından verilen karara göre EURO 2024, Almanya'da düzenlenecek. 2006 Dünya Kupası'nı düzenleyen Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak. Rusya'da bu yaz düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndan önce ve sonrasında Almanya Milli Takımı'nın futbolcuları Mesut Özil ve takım arkadaşı İlkay Gündoğan, ırkçılığa maruz kalmıştı. Dev organizasyon öncesindeki hazırlık maçlarında ıslıklanan futbolcular, Dünya Kupası'nda alınan başarısız sonuçların ardından Almanya basınında da hedef haline gelmişti. Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını almasının ardından Almanya'da göçmenler, ırkçılığa karşı birlik olarak "MeTwo" hareketini başlatmıştı.

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'da yapılmasına karar verdi. Almanya'da son aylarda yaşanan ırkçılık ve ayrımcılık vakaları, Avrupa'nın gündemine oturmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyareti sırasında, İngiltere'de top koşturan Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Cenk Tosun, Erdoğan'la buluşmuştu. İlkay ve Mesut'un fotoğraf çektirmesine, Almanya'da yoğun tepki gelmiş ve Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel de eleştiri yönelten kişilerden olmuştu. Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan önce ve sonrasında Almanya Milli Takımı’nın başarılı futbolcuları Mesut Özil ve takım arkadaşı İlkay Gündoğan linç kampanyasına maruz kaldı. DFB (Almanya Futbol Federasyonu) kamuoyundan yapılan ırkçı ve ayrımcı saldırılara karşı iki futbolcusunu korumaması dikkati çekmişti. Bu süreçte Özil'e yönelik en büyük baskı kendisine "tarafını seç" imalarında bulunan DFB Başkanı Reinhard Grindel'den gelmişti.

Milli takımdan ayrılma gerekçesinde Grindel'i doğrudan eleştiren Mesut Özil, "Grindel ve onun destekçilerinin gözünde kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim." ifadesini kullanarak ülkedeki ırkçılık konusuna vurgu yapmıştı. Mesut Özil daha sonra Almanya Milli Takımı'ndan ayrılmak zorunda kalmış ve "Kazanırken Almanım, kaybederken göçmenim" ifadelerini kullanmıştı.

Türk asıllı futbolcunun tutumu ülkede yaşayan göçmenlere de cesaret vermişti. Göçmenler bunun üzerine Almanya’da uğradıkları ırkçı ve ayrımcı tutumları #meTwo etiketiyle sosyal medyadan paylaştı. EURO 2024 için karar verilecek tarih yaklaştıkça Alman basını, Mesut Özil'in maruz kaldığı olayı ve göçmenler tarafından başlatılan #meTwo paylaşımlara yer vermeyi bırakmıştı.

HOLİGAN KORKUSU

Reinhard Grindel'in adaylık sürecinde gündeme getirmek istemediği diğer bir konu ise Alman futbolunu olumsuz etkileyen holiganların çıkardığı olaylardı. AA'nın haberine göre Almanya ile Peru arasında yaklaşık üç hafta önce oynanan karşılaşma, holiganların çıkaracağı muhtemel olaylardan endişe duyularak Frankfurt'taki Commerzbank Arena yerine Sinsheim'deki Rhein-Neckar-Arena'ya alındığı ortaya çıktı. Ülke basınında yer alan haberlerde, Grindel'in DFB Başkan Yardımcısı Rainer Koch'a yazdığı e-posta iletisinde Frankfurt holiganlarının çıkaracağı muhtemel olayların Almanya'nın EURO 2024 adaylığını olumsuz etkileyebileceği riskini taşıdığı uyarısında bulunduğu ve maçın başka stada alınmasını istediği ifade edildi.

Almanya'da sıkça gündeme gelen holiganlar, en son Chemnitz kentinde yabancılara saldırmıştı. Bundan dolayı 4. Lig'de mücadele eden Berlin Athletik Kulübü (BAK 07) Başkanı Mehmet Ali Han güvenlik sebebiyle Chemnitz ile oynayacakları karşılaşmaya çıkmamayı düşündü. Gerekli güvencelerin verilmesi sonucu BAK 07 maça çıktı.

"AVRUPA FUTBOLUNUN KALBİNDE YOZLAŞMA"

Ayrıca Stuttgart-Fortuna Düsseldorf karşılaşmasında taraftarlar astıkları pankartla DFB'deki yolsuzluklara tepki göstermişti. Federasyonun adaylık logosu ve UEFA bayrağının yer aldığı pankartta, Almanya’nın EURO 2024 için kullandığı "Futbol bizi birleştirir" sloganı değiştirilerek "Sizi para birleştirir. Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma" ifadeleri kullanıldı. İkinci Lig’de oynanan bazı karşılaşmalarda da "Satın alınmış Avrupa Şampiyonasına değil, değişime ihtiyacımız var" pankartları açılmıştı.

ALMANYA'NIN SİCİLİNDE RÜŞVET DE VAR

Diğer taraftan Almanya'nın 2006 yılında düzenlediği FIFA Dünya Kupası'na ilişkin yolsuzluk iddiaları henüz aydınlatılmış değil. Yolsuzluk iddialarından dolayı eski DFB başkanları Wolfgang Niersbach ve Theo Zwanziger ile organizasyon komitesinin o dönemdeki başkanı Franz Beckenbauer hakkında soruşturma devam ediyor.

2016'nın temmuz ayında FIFA, DFB başkanlığı döneminde FIFA İcra Kurulu üyesi de olan Niersbach'a, ulusal ve uluslararası düzeyde futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 1 yıl men cezası vermişti.

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