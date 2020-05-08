Almanya’da camilerin yeniden açılması için hazırlıklar tamamlandı - BERLİN

AA

Ülkede Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 2 aydan beri toplu ibadete ara verilen camilerin çoğu yarından itibaren kademeli olarak tekrar ibadete açılacak.Camilerin açılmasına ilişkin ülkedeki büyük Müslüman çatı derneklerinin oluşturduğu Almanya Koordinasyon Konseyince (KRM) hazırlanan yönetmelik uygulanacak.Cami dernekleri de KRM’nin belirlediği bu kuralların yerine getirilmesi için tedbirler aldı.Almanya’nın başkenti Berlin’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Şehitlik Camisi ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına (IGMG) bağlı Mevlana Camisi’nde de hazırlıklar tamamlandı.Şehitlik Camisi Derneği Başkanı Yakup Ayar, bu bağlamda caminin girişinde ve cami içinde alınan önlemleri AA muhabirine anlattı.Ayar, 9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren camide ilk etapta sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılmanın mümkün olacağını belirterek, "Cumartesi günü cemaatimize, camimize tekrar kavuşma sevinci içerisindeyiz. Hazırlıklarımız tamam." dedi.- İletişim bilgileri kayıt edilecekCami girişinde bir "önlem çadırının" kurulduğunu anlatan Ayar, "Cemaatimizi, misafirlerimizi sadece tek kapıdan içeri alacağız. Herkes maskeyle içeri gelecek. Ellerini dezenfekte edecek. Camiye gelenlerin olası durumda takip edilebilmesi için buradaki listeye irtibat bilgilerini kaydetmeleri gerekiyor." şeklinde konuştu.Ayar, KRM tarafından alınan kararlar çerçevesinde abdesthane ve lavabo bölümlerinin kapalı tutulacağına işaret ederek, “Bu alanlar bakteri biriktiren ve yayılan yerler olduğu için cemaatimizi korumak amacıyla böyle bir uygulamaya gidildi. Cemaatimizin hazırlıklı bir şekilde camiye gelmesini rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.- Seccadeler evden getirilecekHerkesin evinden seccadesini ve kendi tespihini getirmesi gerektiğini vurgulayan Ayar, "Camide elden ele hiçbir şey verilmeyecek.” diye konuştu.Cami içinde halılara sosyal mesafeye dikkat edilmesi amacıyla seccadelerin serileceği yerleri şeritlerle belirlediklerini ifade eden Ayar, yerel makamların toplu ibadetleri 50 kişiyle sınırlandırdığını, böylelikle 50 kişinin vakit namazlarda camiye alınacağını belirtti.Ayar, ilk gelen 50 kişinin camiye alınacağını da vurgulayarak giriş kapısında 2 kişinin görevlendirileceğini ve yığılmaların önlenmesine çalışılacağını belirtti.Namazlardan sonra musafaha veya tokalaşmaların yapılmayacağına dikkati çeken Ayar, hastalık semptomları olan, 65 yaş üstündeki kişilerin ibadetlerine evde devam etmelerini rica ettiklerini, 12 yaşından küçük çocukların da camiye gelmemesinin tavsiye edildiğini kaydetti.- Namazlar maske takılarak eda edilecekMevlana Camisi Derneğinin Başkan Yardımcısı Ramazan Sağlam da KRM’nin yönetmeliğindeki hijyen ve sosyal mesafeye ilişkin tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Cemaatimiz abdestini evden alıp gelecek. Bu dönemde abdesthanelerimiz kapalı olacak. Maske ile namazlarını burada eda edecekler. Camide bulunduğu sürece cemaatimizin maske takma zorunluluğu var.” dedi.Sağlam, halıya sosyal mesafeyi belirlemek için şeritler yapıştırdıklarına da işaret ederek, "Cemaatimiz 2 metre mesafeyle namazların kılabilecekler." diye konuştu.- Teravih ve cuma namazı kılınmayacakAlınan tedbirlere göre sadece sabah, öğle ve ikindi namazının cemaatle kılınacağını anımsatan Sağlam, teravih ve cuma namazlarının camide kılınmayacağı bilgisini paylaştı.Kovid-19 önlemleri kapsamında camilerin uzun bir süre kapalı olmasından cemaatin psikolojik olarak etkilendiğini anlatan Sağlam, “Camilerimizin bir ihtiyaç olduğunu anladık bu süre zarfında. İnşallah camilerimize tekrar kavuşacağız." dedi.Birçok kişinin camiyi özlediğini ve camide ibadet yapma istediğine sahip olduğunu dile getiren Sağlam, “Özellikle yaşlı cemaatimizden talepler geldi. Camiye gelmek, oturmak ve namaz kılmak istediklerini söylediler. Ama mevcut durumda buna izin vermedik. Biz riski göze alamadık.” değerlendirmesinde bulundu.Uzun yıllardan beri Kreuzberg semtinde oturan Turan Hafız da camilerin açılacak olmasına sevindiğini belirterek, “Evlerimiz dar geliyor. Sığamıyoruz evlerimize. Dışarı çıkmayınca, hava almayınca, camiye gelmeyince rahat olamıyoruz." diye konuştu.Almanya’da Kovid-19 önlemler çerçevesinde mart ayı ortasından itibaren camilerde ibadetlere ara verilmişti.Alman hükümeti, salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerini gevşeterek mayıs ayı başına ibadethanelerin koşullu olarak yeniden açılabileceğine onay vermişti.16 maddelik yönetmelik hazırlayan KRM de camilerin açılması için 9 Mayıs tarihini belirlemişti.