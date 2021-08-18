Almanya’da Havana Sendromu alarmı 0:00 / 0:00

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Wall Street Journal’ın aktardığı habere göre, Amerikalı diplomatlar, Almanya'da görevli en az iki ABD'li yetkilinin Havana Sendromu olarak bilinen ‘‘gizemli sağlık problemi’’nden şikâyet ettiklerini ve daha sonra tıbbi tedavi istediğini bildirdi.

Diplomatlar, Almanya’da görevli olan ABD’li yetkililerde mide bulantısı, şiddetli baş ağrıları, kulak ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk ve uyuşukluk gibi semptomların ortaya çıktığını söyledi.

Yetkililer semptomların ardından çalışamaz hale geldi.

Gizemli hastalık, ilk defa bir NATO ülkesinde bildirilmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi geçtiğimiz ay, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Amerikalı diplomatların yaşadığı "gizemli" sağlık olaylarını araştırdığını bildirmişti.

Yetkililer, Viyana’daki vakaların 2016 ve 2017'de Amerikalı diplomat ve ajanların Küba’da bildirdiği semptomlarla benzerlik gösterdiğini aktarmıştı.

Semptomların nedeni henüz belirlenemezken; vakalar, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) medikal ekiplerince incelemeye alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da ABD’nin Viyana Büyükelçiliğinde meydana gelen, henüz açıklanamayan sağlık olaylarının kuvvetli bir şekilde araştırıldığını ifade etti.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı da gizemli sağlık olaylarının araştırılması için ABD makamları ile birlikte hareket ettiklerini söylemişti.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

BBC’nin aktardığı habere göre, tarihler 2006'yı gösterdiğinde Küba'nın başkenti Havana'da bulunan bazı Amerikalı diplomatlarda şiddetli ağrılara neden olan ''yüksek çınlama, baş dönmesi'' gibi şikayetler ortaya çıkmış ve bunun adı da ''Havana Sendromu'' olarak kayıtlara geçti.

New Yorker dergisi bu açıklanamayan semptomların siber saldırılarla ilişkili olabileceğini dikkat çekerken özellikle beyin hasarlarına neden olduğu belirtiliyor.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YETERLİ BİLGİ SUNMUYOR

Ancak yıllardır yürütülen çalışmalar, söz konusu yaralanmalara neyin veya kimin neden olduğunu, bunun bir saldırı olup olmadığının bilinmediğini ortaya koyuyor.

Viyana’daki vakaları, ilk kez 16 Temmuz Cuma günü, New Yorker dergisi paylaşmıştı.